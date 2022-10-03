Минниханов и новый генконсул Туркмении в Казани обсудили вопросы сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Генконсул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев обсудили вопросы сотрудничества и другие актуальные темы. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов отметил, что у двух республик много совместных интересов, и деятельность генконсульства направлена на укрепление взаимовыгодных связей и контактов. Он также пожелал генконсулу Туркменистана в Казани хорошей работы.

Предыдущий генеральный консул Атадурды Байрамов получил новое назначение на должность посла Туркменистана в Японии и завершил свою работу в Казани. Ранее Минниханов поблагодарил Байрамова за вклад в сотрудничество с РТ.