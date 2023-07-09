Песошин наградил победителей Х Открытого чемпионата России по пахоте

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии закрытия Х Открытого чемпионата России по пахоте, который прошел на полях «Всероссийского дня поля – 2023» в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Песошин отметил, что чемпионат стал ярким событием последней недели. «На поле мы видели честную и красивую борьбу за звание лучшего механизатора страны. Уверен, что состязания стали отличным подспорьем опытным участникам в достижении новых рубежей, а для новичков в профессии трамплином к успеху», – сказал он.

Премьер поздравил и наградил победителей, а также выразил готовность Татарстана и впредь проводить это событие. «Мы и в дальнейшем готовы на полях нашей республики принимать чемпионат по пахоте. Поэтому не прощаемся, а говорим до новых встреч», – подчеркнул глава Правительства РТ.

В чемпионате приняли участие 65 механизаторов из 35 регионов страны и зарубежные команды из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Ирана. Лучших выявляли по двум дисциплинам: мастерство по пахоте и фигурное вождение трактора. В первой дисциплине первое место занял Ирек Галиев из Татарстана, 2-е – Виктор Кудинов из Орловской области, 3-е – Сергей Митрофанов из Мордовии. В трактор-шоу победил Сергей Сергейчев из Саратовской области, на 2-м месте – Алексей Филипов из Кемеровской области, 3-м – Андрей Савченко из Свердловской области.

Организатор, гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов поблагодарил республику и высоко оценил уровень проведения соревнований.