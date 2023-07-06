В рамках «Всероссийского дня поля 2023» стартовал Чемпионат России по пахоте

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Десятый, юбилейный Чемпионат России по пахоте будет проходить в Татарстане в рамках «Всероссийского дня поля 2023». В международном выставочном центре «Казань Экспо» на торжественном открытии чемпионата участников и гостей приветствовали премьер-министр РТ Алексей Песошин и заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

«Мы очень рады, что такое большое событие проходит в Татарстане. Пусть открытый чемпионат по пахоте всем подарит максимально положительные эмоции. Желаю, чтобы вы эти дни на полях Татарстана провели с удовольствием. Для опытных участников чемпионат - это возможность достичь еще больших высот в своем мастерстве, а для новичков - трамплин к новым успехам», – сказал Алексей Песошин.

Алексей Песошин Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В соревнованиях участвуют 65 механизаторов из разных регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Ирана. Среди участников также есть представительницы прекрасного пола. Елена Фастова особо поблагодарила женщин и пожелала им победы.

«Вас сегодня очень много, вы представляете разные области нашей страны. Всех нас объединяет любовь к Родине и сельскому хозяйству. Я, как женщина, рада, что в ваших рядах есть работающие на такой серьезной работе девушки. Девочки, желаю, чтобы вы стали первыми на этом соревновании», – сказала Елена Фастова.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Для соревнований по пахоте подготовлены 90 гектаров земли. На 70 гектарах из них будут проходить предварительные этапы, а 20 гектаров отведены под финальные состязания. Первый этап чемпионата пройдет завтра. Финал состоится 9 июля, награда победителю - трактор. В качестве судей приглашены профессора сельскохозяйственной отрасли из ведущих вузов России.