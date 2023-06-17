Песошин и Магдеев поздравили челнинцев с Сабантуем

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Сегодня жители Набережных Челнов празднуют Сабантуй. Собравшихся на майдане парка «Прибрежный» поздравили с праздником мэр Автограда Наиль Магдеев и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Наиль Магдеев в своей речи поблагодарил тружеников села из Агрызского, Актанышского, Мензелинского, Менделеевского, Муслюмовского, Сармановского, Тукаевского и других районов. Он также назвал Челны «одним из центров пищевой промышленности Российской Федерации» и выразил благодарность работникам соответствующих предприятий, расположенных в городе.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Уверен, что праздник Сабантуй всегда будет оставаться ярким, жизнерадостным праздником, вдохновляющим нас на добрые, благородные дела и поступки», — подчеркнул мэр и отдельно отметил «силу и стойкость» горожан, проявляемые в ходе специальной военной операции на Украине.

«<…> сегодня наши военнослужащие с честью и достоинством выполняют непростые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Наши воины знают, что в Челнах их всегда ждут, любят и готовы помочь. Ежемесячно мы с вами организуем гуманитарные конвои новым регионам нашей страны», — заявил Магдеев.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Мы всегда помогали и дальше будем оказывать помощь нашим воинам и нуждающимся, а также работать совместно для дальнейшего социально-экономического развития города», — заверил он.

Алексей Песошин зачитал поздравление Раиса Татарстана Рустама Минниханова с праздником плуга. «Сабантуй придает нам особый настрой, вселяет силы и уверенность в завтрашнем дне. В переломные времена еще острее ощущается необходимость укреплять наши традиционные ценности: любовь к Родине, семье, уважение к старшим, почтительное отношение к родному языку», — отметил, в частности, в своем обращении руководитель республики.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Затем глава Правительства Татарстана выразил пожелание, чтобы Сабантуй принес его участникам и гостям «счастье, радость и хорошее настроение». Также он пожелал собравшимся «здоровья, успехов, благополучия во всем и веселого праздника».

После этого началась церемония награждения государственными наградами отличившихся сотрудников предприятий Набережных Челнов.

Видео: Екатерина Сайбель / «Татар-информ».