news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 11 июля 2023 16:42

Песошин и Греф осмотрели объекты Поволжского университета физической культуры

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф посетили сегодня объекты Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Гости побывали в учебно-спортивном комплексе «Буревестник», осмотрели открытые корты Академии тенниса и оценили возможности Деревни Универсиады. Во время Всероссийской летней Сбербанкиады на ее территории разместилось 2,5 тыс. участников. Соревнования, напомним, пройдут с 10 по 14 июля.

Накануне Герман Греф вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым посетил казанский IT-парк имени Башира Рамеева.

#Поволжский университет физкультуры и спорта #Алексей Песошин #Герман Греф
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное