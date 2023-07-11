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Песошин и Греф осмотрели объекты Поволжского университета физической культуры
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф посетили сегодня объекты Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.
Гости побывали в учебно-спортивном комплексе «Буревестник», осмотрели открытые корты Академии тенниса и оценили возможности Деревни Универсиады. Во время Всероссийской летней Сбербанкиады на ее территории разместилось 2,5 тыс. участников. Соревнования, напомним, пройдут с 10 по 14 июля.
Накануне Герман Греф вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым посетил казанский IT-парк имени Башира Рамеева.
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