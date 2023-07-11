Песошин и Греф осмотрели объекты Поволжского университета физической культуры

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф посетили сегодня объекты Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Гости побывали в учебно-спортивном комплексе «Буревестник», осмотрели открытые корты Академии тенниса и оценили возможности Деревни Универсиады. Во время Всероссийской летней Сбербанкиады на ее территории разместилось 2,5 тыс. участников. Соревнования, напомним, пройдут с 10 по 14 июля.

Накануне Герман Греф вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым посетил казанский IT-парк имени Башира Рамеева.