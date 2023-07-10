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Минниханов и Греф осмотрели IT-парк имени Башира Рамеева
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф посетили сегодня казанский IT-парк имени Башира Рамеева. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Греф ознакомился с возможностями технопарка и оценил его инфраструктуру. Ему показали киберарену, Детский IT-парк и «Цифровую библиотеку». «Герману Оскаровичу всё понравилось», — рассказал в своем Telegram-канале глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
Кроме того, глава Сбербанка посетил технохаб для IT -специалистов корпорации, открытый в декабре прошлого года. Здесь занимаются разработкой основных продуктов и услуг банка.
Помимо этого, Рустам Минниханов и Герман Греф обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и реализацию перспективных проектов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана и глава Сбера приняли участие в торжественной церемонии открытия «Сбербанкиады» в Казани.
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