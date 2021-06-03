Премьер-министр Татарстана и глава Гагаузии обсудили перспективы сотрудничества

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсудили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава Автономно-территориального образования Гагаузия Ирина Влах. Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума – 2021.

Премьер-министр РТ отметил, что у республики, как региона России, и Гагаузии есть возможность обмена мнениями на различных форумах. Реализуются экономические и социально-гуманитарные проекты, подписан План совместных мероприятий на 2019-2021 годы. Представители Татарстана посещают инвестфорумы и участвуют в культурных мероприятиях на территории автономно-территориального образования.

Песошин рассказал, что Татарстан готов поставлять продукцию машиностроительных предприятий, химии и нефтехимии, развивать сотрудничество в АПК, виноделии, медицине и фармацевтике.

Собеседники также обсудили взаимодействие в сфере образования и культуры. По словам Песошина, есть возможность для увеличения числа студентов из Молдовы в татарстанских вузах.

Ирина Влах поблагодарила руководство Татарстана за помощь в период пандемии Covid-19. Она вкратце сообщила о том, какие шаги предпринимались в регионе для профилактики распространения инфекции.