Песошин: Прокуратура РФ — один из ключевых институтов правоохранительной системы страны

Прокуратура России является одним из ключевых институтов правоохранительной системы страны, неизменно стоящих на страже безопасности государства и общества. Об этом Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сказал в своем поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры, опубликованном на портале Правительства.

«Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокий профессионализм и преданность долгу, мужество и порядочность», — сказал глава татарстанского Кабмина.

Он отметил, что в сегодняшней непростой внешнеполитической и экономической ситуации надзор за обеспечением конституционных прав граждан, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму остаются ключевыми задачами для прокурорских работников.

«Руководство республики выражает искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, тепла и согласия в семьях. Пусть вам во всем сопутствуют удача и профессиональный успех», — сказал Песошин.

Ранее работников прокуратуры с профессиональным праздником поздравил Президент РФ Владимир Путин.