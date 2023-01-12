Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

С момента своего создания отечественная прокуратура неизменно служила надежной опорой российского государства, олицетворяла силу права и справедливости. Об этом в своем поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры сказал Президент Владимир Путин.

«Сегодня прокуроры достойно выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защищают права и свободы граждан, обеспечивают надзор за своевременным и точным исполнением Конституции и законов страны, вносят весомый вклад в развитие России как правового демократического государства», — сказал российский лидер.

По его словам, за юбилейный год (в январе 2022-го отмечалось 300-летие российской прокуратуры) сотрудники добились новых, весомых результатов в своей работе: повысилась эффективность практики личных приемов граждан прокурорами всех уровней.

Отдельно Владимир Путин отметил работу прокуроров по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот.

«Ваш безусловный приоритет — это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», — добавил Президент.

Он поблагодарил прокуроров за столь необходимую российскому обществу работу, за профессионализм и принципиальный подход к делу.

Также ключевыми направлениями работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. Владимир Путин также заявил о необходимости усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа.

«Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что у прокуроров есть все необходимые полномочия для эффективного решения этих задач.

«Наши граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его чёткое исполнение обеспечено государством», — резюмировал Президент.