Песни татарстанцев претендуют на звание гимна волонтеров Всемирного фестиваля молодежи

Две песни в исполнении казанцев претендуют на звание гимна волонтерского корпуса Всмирного фестиваля молодежи 2024 года. Голосование продлится до 27 ноября.

За победу борются 10 композиций, из которых Татарстан представляют две: «Волонтерская» в исполнении Станислава Яковлева (автор Денис Палачев) и «Начнем будущее сейчас!» Матвея Козина (автор Тимур Валеев).

Прослушать песни и сделать выбор можно в сообществе фестиваля во «ВКонтакте».

Напомним, что 14 ноября в Казани начал работу региональный центр Всемирного фестиваля молодежи – единственный по всей стране. В остальных регионах отбор кандидатов в делегаты и волонтеры проводится только в онлайн-формате.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Событие состоится с 1 по 7 марта в Сочи, а затем в течение недели иностранные участники будут посещать регионы России.