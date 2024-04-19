Пескову задали вопрос о якобы подготовке покушения на Зеленского в Польше

У Кремля нет никаких комментариев относительно слухов о подготовке покушения на Президента Украины Владимира Зеленского в Польше. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никак, у нас нет никаких комментариев в этой связи», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в СБУ заявили о задержании гражданина Польши, готовившего покушение на Президента Украины. Для этого он собирал сведения о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. На Украине сообщили, что задержанный якобы был связан с Россией.

Оценивая эту информацию, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал строить планы по ликвидации Зеленского.