Медведев нашел доказательство того, что Запад решил ликвидировать Зеленского

Если в Польше действительно готовилось покушение на Президента Украины Владимира Зеленского, тому всерьез стоит обеспокоиться своей безопасностью. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, подготовка покушения говорит о том, что на Западе решили ликвидировать «главного бандеровца».

«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — заявил Медведев.

Ранее появилась информация, что СБУ, украинский офис генпрокурора и польские правоохранители задержали гражданина Польши, который готовил покушение на Зеленского. В Службе безопасности Украины утверждают, что задержанный имеет связи с Россией.