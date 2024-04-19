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Медведев нашел доказательство того, что Запад решил ликвидировать Зеленского
Если в Польше действительно готовилось покушение на Президента Украины Владимира Зеленского, тому всерьез стоит обеспокоиться своей безопасностью. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, подготовка покушения говорит о том, что на Западе решили ликвидировать «главного бандеровца».
«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — заявил Медведев.
Ранее появилась информация, что СБУ, украинский офис генпрокурора и польские правоохранители задержали гражданина Польши, который готовил покушение на Зеленского. В Службе безопасности Украины утверждают, что задержанный имеет связи с Россией.
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