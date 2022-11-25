Песков: Заявления Зеленского говорят о неспособности Украины решить конфликт мирным путем

СМИ неверно истолковали заявления Президента Украины Владимира Зеленского, трактуя их как готовность перейти к мирным переговорам. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами. И де факто Украина от этого не отказывается», — заметил он.

Пресс-секретарь Президента РФ добавил, что этот пункт по сути означает отчуждение российских территорий, поэтому как-то по-другому восприниматься не может.

«Об этом не может быть и речи. Но подобные заявления [Зеленского] лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны к урегулированию проблемы невоенными методами», — заключил он.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что Президент Украины готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем.