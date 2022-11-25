Зеленский заявил о готовности к возвращению Крыма невоенным путем

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем. Он призвал предложить ему такое решение, отметив, что будет «только за».

«Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», — цитирует его издание.

Он также в очередной раз выступил против переговоров, к которым, по его мнению, якобы не готова Москва. Любые переговоры лишь заморозят конфликт, уверен Зеленский.

Напомним, переговоры между Москвой и Киевом прекратились по инициативе украинского лидера на этапе согласования итогового документа с основными требованиями двух сторон для завершения конфликта. Кремль при этом неоднократно заявлял, что РФ готова к переговорам, в то время как Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.