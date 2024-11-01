Песков: Заявления Трампа по «Северному потоку» сделаны в горячке

Заявления кандидата на пост Президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по «Северному потоку» сделаны в горячке предвыборной гонки. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что именно он «уничтожил» газопровод «Северный поток–2». Так бывший американский лидер и предприниматель ответил на обвинения о связях с Россией

«Ну и, наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления, о которых упомянули», - сказал Песков журналистам.

Выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства поборются Трамп и кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Согласно последнему опросу, Трамп опережает Харрис на 3%. За экс-хозяина Белого дома готовы проголосовать 49% американских граждан, а за действующего вице-президента – 46%.