Кандидат в президенты Соединенных Штатов (республиканец) Дональд Трамп сказал, что именно он «уничтожил» газопровод «Северный поток-2». Так бывший американский лидер и предприниматель ответил на обвинения о связях с Россией, которые ранее прозвучали от демократической партии.

«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток-2», - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Напомним, стороны встретились в городе Глендейн, штат Аризона, в присутствии зрителей.

Трамп также отметил, что члены демократической партии любят называть его «другом России», обвинять в сотрудничестве с РФ и «клеить клеймо» «российского шпиона». Однако кандидат в президенты США назвал этих людей больными.

Спикер подчеркнул, что строительство второго «Северного потока» было важнейшей задачей РФ. Он назвал данное сооружение крупнейшим газопроводом в мире, ведущим из России в Германию и во всю Европу.

«Я уничтожил его. Я остановил его», — заключил Трамп.