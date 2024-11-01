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Трамп: Я уничтожил «Северный поток-2»
Кандидат в президенты Соединенных Штатов (республиканец) Дональд Трамп сказал, что именно он «уничтожил» газопровод «Северный поток-2». Так бывший американский лидер и предприниматель ответил на обвинения о связях с Россией, которые ранее прозвучали от демократической партии.
«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток-2», - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Напомним, стороны встретились в городе Глендейн, штат Аризона, в присутствии зрителей.
Трамп также отметил, что члены демократической партии любят называть его «другом России», обвинять в сотрудничестве с РФ и «клеить клеймо» «российского шпиона». Однако кандидат в президенты США назвал этих людей больными.
Спикер подчеркнул, что строительство второго «Северного потока» было важнейшей задачей РФ. Он назвал данное сооружение крупнейшим газопроводом в мире, ведущим из России в Германию и во всю Европу.
«Я уничтожил его. Я остановил его», — заключил Трамп.
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