Песков: Заявление «ядерной пятерки» полностью отражает позицию сторон

Заявление лидеров «ядерной пятерки» — России, Великобритании, Китая, США и Франции, — касающееся предотвращении ядерной войны, отражает позицию как сторон в целом, так и лидеров стран. Его текст согласовывался по дипломатическим каналам, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — подчеркнул он.

Совместное заявление пяти стран было опубликовано сегодня. В нем они заявили о недопустимости ядерной войны и высказались против распространения ядерных вооружений.