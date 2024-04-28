Песков: Заявление Польши о размещении американского ЯО на своей территории испугало США

Заявление польского лидера Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing вызвало страх в США и ряде европейских столиц. Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Польша всегда пытается быть впереди телеги. Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, европейские лидеры всячески нагнетают напряженность и пытаются оболванить свое население «страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед».

«Кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то — свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потерю своего имиджа, рейтинга и так далее», — посчитал Песков.

Он констатировал, что пока мало людей готовы «слушать истину, пытаться ее изыскать где-то», и выразил надежду на то, что их количество будет расти.