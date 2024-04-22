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Политика 22 апреля 2024 14:59

В Кремле отреагировали на слова Дуды о готовности разместить в Польше ядерное оружие США

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Российские военные будут анализировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае появления американского ядерного оружия в Польше, сказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды в интервью газете Fakt о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Президент Польши отметил, что соответствующий вопрос неоднократно обсуждался с американскими партнерами.

«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов, будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

#Дмитрий Песков #польша #ядерное оружие
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