В Кремле отреагировали на слова Дуды о готовности разместить в Польше ядерное оружие США

Российские военные будут анализировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае появления американского ядерного оружия в Польше, сказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды в интервью газете Fakt о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Президент Польши отметил, что соответствующий вопрос неоднократно обсуждался с американскими партнерами.

«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов, будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — цитирует представителя Кремля ТАСС.