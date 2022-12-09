Песков заявил, что отношения России и США по-прежнему в плачевном состоянии

Расценивать обмен заключенных россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер как шаг в сторону выхода из кризиса между Россией и США было бы неверно, так как отношения между странами все еще находятся в плачевном состоянии. Об этом в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Переговоры касались исключительно темы обменов. Неверно, наверное, делать гипотетические выводы, что это может быть шаг в сторону выхода из кризиса, который мы имеем в двусторонних отношениях», — сказал он.

По словам представителя Кремля, самое главное — это то, что гражданин России, который 14 лет фактически был в плену у американцев в незаконном абсолютно заточении, наконец вернулся на родину.

«Слава Богу, что он жив и здоров, но врачи еще определят, насколько он здоров. Мы желаем ему скорейшей реабилитации», — добавил Песков.

Обмен заключенными состоялся накануне. Виктор Бут прибыл в Москву вечером того же дня. Почти 15 лет назад он был приговорен к заключению по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, а также материальной поддержке терроризма. Американская баскетболистка Грайнер была осуждена за контрабанду наркотиков. Ее задержали в «Шереметьево» в феврале 2022 года и приговорили к 9 годам колонии.