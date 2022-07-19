Песков: формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к встрече

Формат участия Президента России Владимира Путина в саммите G20 будет определен ближе к самому мероприятию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», — сказал представитель Кремля.

Саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Песков также обратил внимание на то, что Путин может поехать на встречу лично или же делегировать кого-то. По его словам, российская сторона примет то решение, которое наилучшим образом будет соответствовать интересам страны.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после приглашения Путина на саммит призвала западных коллег не бойкотировать мероприятие, если глава российского государства будет лично в нем участвовать. Она подчеркнула, что в этом случае страны Запада смогут озвучить свою позицию напрямую.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. После этого страны Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ.