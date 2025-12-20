Песков заявил об отсутствии у Путина выходных в обычном понимании

Президент России Владимир Путин продолжит работать в новогодние праздники, так как у главы государства нет выходных в обычном смысле этого слова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У него (российского лидера – прим. Т-и) же нет выходных в общечеловеческом понимании. Он всё равно работает постоянно», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

«Другое дело, будут ли [у Президента] публичные мероприятия или нет, этого мы пока не знаем. Но они могут появиться в любой момент», – пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими.