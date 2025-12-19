news_header_top
Политика 19 декабря 2025 09:24

Песков: Путин встретит Новый год с родными и близкими

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин встретит Новый год вместе с родными и близкими ему людьми. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Президент отметит Новый год] с родными и близкими. Сам Новый год – с родными и близкими», – отметил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Как правило, российский лидер встречает смену старого года новым в кругу родных и близких. По сказанным ранее словам Пескова, для Путина это «семейный» праздник – «за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно».

Сегодня, 19 декабря, состоится прямая линия с Президентом России. Встреча вновь пройдет в объединенном формате: задать вопросы смогут как представители СМИ, так и обычные граждане. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12 часов по московскому времени.

