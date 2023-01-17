Песков: Ограничений на отдых чиновников за рубежом нет — это скорее вопрос этики

Для российских чиновников нет каких-то аппаратных ограничений на отдых за рубежом, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. По его словам, это скорее вопрос этики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь каждый сам принимает решение. Но разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации», – сказал представитель Кремля.

Газета «Коммерсантъ» ранее написала, что в некоторых регионах РФ чиновникам решили неофициально ограничить возможность выезжать на отдых за рубеж. Так, глава Вологодской области Олег Кувшинников ранее посоветовал высокопоставленным лицам воздержаться от проведения отпусков за рубежом и заняться помощью нуждающимся.

Широкое обсуждение также вызвали заграничные поездки двух региональных депутатов. К примеру, губернатора Курской области Романа Старовойта возмутило появившееся в Сети видео из Мексики, на котором депутат областной Думы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом.