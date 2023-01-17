«Ъ»: Чиновникам и депутатам ряда регионов неофициально запретили отдыхать за рубежом

Власти ряда субъектов Федерации решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж, хотя официально запретить это они пока не могут. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее широкое обсуждение вызвали заграничные поездки двух региональных депутатов. Губернатора Курской области Романа Старовойта возмутило появившееся в Сети видео из Мексики, на котором депутат областной Думы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом.

В свою очередь селфи депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко на фоне небоскребов в Дубае раскритиковал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Издание отмечает, что «после этого во многих субъектах началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха». В частности, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением рекомендовал причастным к органам власти лицам воздержаться от зарубежных поездок во время отпусков.

Глава фракции «Единой России» в Тамбовской областной Думе Юрий Плужников 13 января посоветовал коллегам по партии воздержаться от поездок за пределы РФ, в том числе в «дружественные страны». Аналогичные рекомендации дали единороссам и в Законодательном собрании Свердловской области.

Устная рекомендация не выезжать за границу действует в Марий Эл, пояснили в пресс-службе руководителя республики. Похожие негласные запреты, по словам источников, существуют также в Чувашии и Северной Осетии.

При этом в Брянской области, по словам собеседника «Ъ», соответствующее пожелание губернатор Александр Богомаз сформулировал еще в феврале 2022 года. А в пресс-службе Правительства Новгородской области просто заметили, что «коллеги» и так «понимают момент и не злоупотребляют поездками за границу».

Наконец, накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, с регионом которого связан один из новогодних скандалов, «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам «воздержаться от поездок в зарубежные страны».