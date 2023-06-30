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Политика 30 июня 2023 13:12

Песков заявил об очень теплом отношении Путина к Дагестану и его жителям

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Президент РФ Владимир Путин очень тепло относится к Дагестану и ко всем проживающим в этом регионе народам. Он испытывает большую радость от того, что республика успешно развивается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И Путин был вместе с ними в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма и так далее. Поэтому, да, действительно, он питает очень теплые чувства к Дагестану», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Российский лидер 28 июня посетил Дагестан с рабочим визитом. Он побывал в Дербенте и провел там совещание по развитию туризма, а также пообщался с местными жителями.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Дагестан
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