Песков заявил о высоком уровне поддержки Путина среди детей и молодежи

Фото: пресс-служба Кремля

Президента РФ Владимира Путина поддерживают граждане самых разных возрастов, в том числе, дети и молодежь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать инициативу детей поставить свои подписи за выдвижение российского лидера на новый срок в качестве главы государства.

«То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт, неоспоримый. Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента и являются его активными сторонниками», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

По словам Пескова, такая поддержка Путина подтверждает высочайший уровень консолидации российского общества.

Напомним, сегодня начал работу сайт действующего главы государства как кандидата на пост Президента России. Ранее сообщалось, что Татарстан планирует до конца года завершить сбор подписей для поддержки Путина. Отметим также, что его доверенными лицами уже стали четыре представителя республики.