Песков заявил, что Путин и Шойгу проводят рабочие встречи регулярно

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с министром обороны Сергеем Шойгу, они находятся в постоянном контакте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они (Президент и министр — прим. Т-и) это делают регулярно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Шойгу с Путиным.

Последняя публичная встреча руководителя Минобороны с главой государства состоялась 28 октября. Шойгу доложил об окончании призыва в рамках частичной мобилизации, которую Путин объявил 21 сентября.

По словам главы российского оборонного ведомства, 300 тыс. военнослужащих запаса были отправлены в ряды Вооруженных сил РФ для выполнения задач в рамках спецоперации на Украине.