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Политика
24 марта 2022  15:25

Песков заявил, что Запад совершил все возможные ошибки

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Страны Запада совершили уже все ошибки, которые допустить было нельзя и предался всем предрассудкам, которым не стоило. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Так называемый коллективный Запад совершил уже все ошибки, которые нельзя было совершать. И, наверное, предался всем предрассудкам, которым нельзя было предаваться», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, пересек ли Запад российские «красные линии».

Таким образом он прокомментировал слова Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона  о пересечении Президентом РФ Владимиром Путиным «красной черты» .

После того как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, Запад начал ужесточать санкции против России. Кроме того, некоторые международные организации прекратили с ней сотрудничество.

 

#Дмитрий Песков #Борис Джонсон #спецоперация на Украине
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