Песков заявил, что Вашингтон пытается демонизировать группу «Вагнер»

Отсутствие доказательств обесценивает смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями ЧВК «Вагнер». Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений – ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона», – заявил он.

Представитель Кремля отметил, что подобные заявления Вашингтона, направленные на демонизацию образа «Вагнера», звучат уже не первый год.

«Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали», – резюмировал Песков, отвечая на вопрос, насколько обосновано обвинение США в адрес ЧВК.

Напомним, ранее Штаты объявили «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физлиц, с нею связанных.