Песков заявил, что в России не обсуждают новую мобилизацию

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: © «Татар-информ»

В России сейчас не обсуждается возможность новой волны мобилизации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях IX Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, сообщает ТАСС.

«Обсуждений таких не ведется», — заверил пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по словам Пескова, увеличивается число желающих заключить контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции.

Ранее, в июле, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2024 года около 190 тыс. граждан России заключили контракты с военным ведомством.

С 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.