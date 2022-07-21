Песков заявил, что у Путина все хорошо со здоровьем

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, все противоположные сообщения от украинских и западных ресурсов не более чем вбросы. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные „специалисты“ в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки. Мы об этом говорим», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее американская разведка, оценивая состояние Путина, отметила, что российский президент даже «слишком здоров». Директор ЦРУ Уильям Бернс признался журналистам, что сам он, наоборот, поседел от переговоров с русскими и иранцами.