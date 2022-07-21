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Ру Тат
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Политика
21 июля 2022  07:29

Глава ЦРУ назвал Путина «слишком» здоровым и признался, что поседел от переговоров с РФ

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Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил здоровье российского Президента Владимира Путина. Он напомнил, что по этой теме ходит много слухов. «Насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», – передает РИА Новости слова Бернса.

Она также признался, что стал седым после переговоров с представителями властей России и Ирана. «Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», – отметил глава ЦРУ.

По мнению Бернса, российские власти стремятся «восстановить Россию в качестве великой силы», но не верят, что «можно сделать это без контроля над Украиной».

#Владимир Путин #ЦРУ
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