Глава ЦРУ назвал Путина «слишком» здоровым и признался, что поседел от переговоров с РФ

Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил здоровье российского Президента Владимира Путина. Он напомнил, что по этой теме ходит много слухов. «Насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», – передает РИА Новости слова Бернса.

Она также признался, что стал седым после переговоров с представителями властей России и Ирана. «Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», – отметил глава ЦРУ.

По мнению Бернса, российские власти стремятся «восстановить Россию в качестве великой силы», но не верят, что «можно сделать это без контроля над Украиной».