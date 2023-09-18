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Песков заявил, что у Кремля нет данных о состоянии здоровья Кадырова
Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова не является вопросом, относящимся к ведению Администрации Президента РФ. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в социальных сетях информацию о якобы госпитализации политика, передает ТАСС.
«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае Администрация Президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
На уточняющий вопрос, находился ли накануне Рамзан Кадыров в Москве и встречался ли с Президентом Владимиром Путиным, Песков ответил, что ему «нечего» сказать и по этому поводу, но такой встречи не было.
Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова и его госпитализации в одну из больниц Москвы. В ответ глава Чечни опубликовал в Telegram-канале видеоролик с прогулки и посоветовал верящим в слухи «прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».
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