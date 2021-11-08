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Экономика
8 ноября 2021  13:04

Песков заявил, что точных сроков запуска «Северного потока-2» пока нет

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Сроков запуска газопровода «Северный поток-2» пока нет, на это потребуется определенное время, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное терпеливо, что называется, ждать», — сказал Песков.

Напомним, на сегодняшний день Россия ожидает одобрения «Северного потока-2» со стороны европейских партнеров. 

«Безусловно, это очень-очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента», — подчеркнул Песков.

По его словам, Кремль по-прежнему уверен в том, что «Северный поток-2» значительно улучшит ситуацию на рынке газа.

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о том, что газопровод полностью достроен, но сроки начала его работы зависят от европейского регулятора. 

#газ #дмитрий песков #северный поток-2
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