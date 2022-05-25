Песков заявил, что тема сильного рубля — повод для особого внимания Путина и Кабмина

Тема сильного рубля регулярно поднимается на совещаниях у Президента России Владимира Путина и остается поводом для особого внимания Правительства. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Это повод для особого внимания Правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — подчеркнул он.

Ранее Президент России отметил, что переход на расчеты в национальных валютах способствует укреплению рубля. При этом перевод производится не в ущерб партнерам Москвы, все обязательства перед ними выполняются.