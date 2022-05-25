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Экономика
25 мая 2022  15:08

Песков заявил, что тема сильного рубля — повод для особого внимания Путина и Кабмина

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Тема сильного рубля регулярно поднимается на совещаниях у Президента России Владимира Путина и остается поводом для особого внимания Правительства. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Это повод для особого внимания Правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — подчеркнул он.

Ранее Президент России отметил, что переход на расчеты в национальных валютах способствует укреплению рубля. При этом перевод производится не в ущерб партнерам Москвы, все обязательства перед ними выполняются.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #рубль
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