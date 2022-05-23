Путин: Переход на расчеты в нацвалютах способствует укреплению рубля

Переход на расчеты в национальных валютах способствует укреплению рубля. При этом Россия проводит его не в ущерб своим партнерам, все обязательства выполняются, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

«Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства», — заявил он на переговорах с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент России напомнил, что Москва и Минск уже долгое время торгуют в национальных валютах, что уже дало свой эффект.

«Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются», — подчеркнул Путин.