Песков заявил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что российские спортсмены самостоятельно принимают решение об участии или неучастии в предстоящих летних Олимпийских играх в Париже. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение», — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер провести тренерский совет, который бы решил, участвовать отечественным атлетам в Играх или нет.

«Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это всё приобретает другую окраску. Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК, и мы их слышали», — конкретизировал позицию властей РФ Песков.

Накануне председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков солидаризировался с позицией Ирины Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париже.

Впрочем, руководителю ОКР возразил министр спорта РФ Олег Матыцин. «Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене», — подчеркнул он.

Ранее Международный Олимпийский комитет сообщил, что выступить на Играх в Париже в качестве нейтральных атлетов смогут максимум 54 россиянина и 28 белорусов. Спортсмены из РФ не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции и иметь связей с силовыми ведомствами.

МОК при этом запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа этого года.

После состоявшихся в Казани «Игр будущего» министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал о переговорах по участию задействованных в Олимпиаде сборных в Играх стран БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана с 11 по 24 июня.