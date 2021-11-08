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Официальная хроника
8 ноября 2021  13:00

Песков заявил, что сокращать срок действия QR-кодов не планируется

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Правительство РФ не обсуждало вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. 

Ранее Минцифры и Минздрав опровергли информацию о сокращении срока действия QR-кодов, заявив, что они по-прежнему действуют год после прохождения вакцинации от коронавируса.

Изменение срока их действия, которое было замечено некоторыми из пользователей на портале Госуслуг, связано с техническими работами. В ведомствах заверили, что все неполадки будут устранены, а QR-коды восстановлены.

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли сокращение срока действия сертификатов о вакцинации. 

Он отметил, что платформа Госуслуг постоянно совершенствуется и ее функционал расширяется, что иногда может приводить к сбоям в системе, которые оперативно устраняются.

#массовая вакцинация #дмитрий песков #Коронавирус
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