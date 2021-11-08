Песков заявил, что сокращать срок действия QR-кодов не планируется

Правительство РФ не обсуждало вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее Минцифры и Минздрав опровергли информацию о сокращении срока действия QR-кодов, заявив, что они по-прежнему действуют год после прохождения вакцинации от коронавируса.

Изменение срока их действия, которое было замечено некоторыми из пользователей на портале Госуслуг, связано с техническими работами. В ведомствах заверили, что все неполадки будут устранены, а QR-коды восстановлены.

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли сокращение срока действия сертификатов о вакцинации.

Он отметил, что платформа Госуслуг постоянно совершенствуется и ее функционал расширяется, что иногда может приводить к сбоям в системе, которые оперативно устраняются.