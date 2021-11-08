Минздрав опроверг сообщения о сокращении срока действия QR-кодов

Минздрав РФ и Минцифры РФ опровергли сообщения о том, что срок действия QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции сократился с года до полугода.

«Срок действия QR-кодов остается прежним. QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России начала действовать новая форма сертификата о вакцинации.



