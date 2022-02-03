Песков заявил, что саммит членов Совбеза ООН остается на повестке дня

Несмотря на то что точные сроки проведения саммита постоянных членов Совета безопасности ООН пока не обсуждались, его проведение остается на повестке дня, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сама по себе тема саммита „пятерки“ остается на нашей повестке дня, но в прикладном плане результатов по определению возможных перспектив этой встречи нет», — уточнил представитель Кремля.

Напомним, в январе 2020 года Президент России, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, предложил главам стран – членов организации провести совместный саммит. Все участники этого формата (Великобритания, Китай, США и Франция) поддержали инициативу российского лидера.

Во время переговоров Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином в декабре 2021 года была отмечена необходимость осуществить эту идею в 2022 году.