news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
27 сентября 2022  13:16

Песков: Россия все еще готова к переговорам с Украиной, но условия меняются

news_top_970_100

Россия все еще готова вести переговоры с Украиной, но по мере изменения ситуации, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции. Но в данном случае также на переговорах (президентов России и Турции) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал представитель Кремля. 

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля Президент РФ объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения Донбасса. 

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100