Песков: Россия все еще готова к переговорам с Украиной, но условия меняются

Россия все еще готова вести переговоры с Украиной, но по мере изменения ситуации, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции. Но в данном случае также на переговорах (президентов России и Турции) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал представитель Кремля.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля Президент РФ объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения Донбасса.