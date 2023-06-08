Песков заявил, что Россия признательна Беларуси за помилование Софьи Сапеги

Россия признательна Беларуси за решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, оно соответствует братскому характеру отношений двух стран. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заметил Песков, отвечая на вопрос, как руководство РФ восприняло это решение белорусской стороны.

«Такое решение, безусловно, целиком и полностью идет в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданки России Софьи Сапеги. Накануне ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

Сапегу задержали в 2021 году и впоследствии признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей и чиновников. Девушку и ее тогдашнего молодого человека, основателя Telegram-канала Nexta (признан в Беларуси террористической организацией) Романом Протасевичем сняли с самолета, который экстренно посадили в Минске.

Сам Протасевич был осужден по делу о заговоре с целью захвата власти, а затем также помилован Лукашенко. Он активно сотрудничал со следствием. После вынесения приговора Сапеге активист заметил, что их «уже примерно семь месяцев фактически ничего не связывает» и что он женился на другой девушке.