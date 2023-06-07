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Лукашенко помиловал Софью Сапегу – она возвращается в Россию
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданки России Софьи Сапеги. Сегодня ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко, передает «БелТА».
Сапега поблагодарила Лукашенко за принятое решение, отметив, что так повезло далеко не всем. «Хочется поблагодарить <…> за возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло».
О том, что осужденную в Беларуси Сапегу передадут России, стало известно 14 апреля.
Напомним, ее задержали в 2021 году и признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников.
Задержана Сапега была вместе со своим молодым человеком (на тот момент), основателем телеграм-канала Nexta (признан в Беларуси террористической организацией) Романом Протасевичем (внесен в Беларуси в список террористов). Обоих сняли с самолета, который экстренно посадили в Минске.
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