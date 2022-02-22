Песков заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в провозглашенных границах

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, «в которых они себя провозглашали». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

При этом пресс-секретарь Президента РФ добавил, что решение о введении российских сил в республики будут принимать российский лидер Владимир Путин и руководители ЛНР и ДНР — «исходя из целесообразности».

Вместе с тем из сообщения «Интерфакса» следует, что слова Пескова оставляют пространство для интерпретаций. В ответ на уточняющие вопросы журналистов он заметил: «Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют».

На вопрос, означает ли это, что ДНР и ЛНР признаны «в нынешних границах», представитель Кремля лаконично сказал: «Добавить мне нечего к этому».

Ранее Министерство иностранных дел РФ, напротив, заявило, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в фактических границах. До этого различные российские депутаты и сенаторы высказывали разные точки зрения, в каких границах российская сторона признает республики Донбасса.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.