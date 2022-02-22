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Ру Тат
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Политика
22 февраля 2022  13:50

МИД рассказал, в каких границах Россия признает ДНР и ЛНР

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Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в рамках которых их руководство «осуществляет свои полномочия». Об этом со ссылкой на заявления Министерства иностранных дел РФ сообщает РИА Новости.

Ранее различные российские депутаты и сенаторы высказывали разные точки зрения, в каких границах российская сторона признает республики Донбасса.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

#конфликт в донбассе
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