МИД рассказал, в каких границах Россия признает ДНР и ЛНР

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в рамках которых их руководство «осуществляет свои полномочия». Об этом со ссылкой на заявления Министерства иностранных дел РФ сообщает РИА Новости.

Ранее различные российские депутаты и сенаторы высказывали разные точки зрения, в каких границах российская сторона признает республики Донбасса.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.