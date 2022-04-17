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Политика
17 апреля 2022  18:25

Песков заявил, что Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом

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Россия способна выдержать нынешнее противостояние со странами Запада. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы можем», — выразил уверенность официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у РФ шансы «сдюжить» в нынешнем противостоянии. При этом корреспондент упомянул негативный опыт Советского Союза, участие которого в холодной войне завершилось его распадом.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ. 

Многие международные компании прекратили деятельность на территории страны. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Запада приведут к дефолту России.

#санкции против россии #Дмитрий Песков
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