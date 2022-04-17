Песков заявил, что Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом

Россия способна выдержать нынешнее противостояние со странами Запада. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы можем», — выразил уверенность официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у РФ шансы «сдюжить» в нынешнем противостоянии. При этом корреспондент упомянул негативный опыт Советского Союза, участие которого в холодной войне завершилось его распадом.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.

Многие международные компании прекратили деятельность на территории страны. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Запада приведут к дефолту России.