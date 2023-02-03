Песков: Мы понимаем, какой ценой Сербия противостоит Западу в вопросе введения санкций

В Кремле надеются, что двусторонние отношения с Сербией в будущем будут развиваться по восходящей, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия очень дорожит «исторической связью» с этой страной и ценит подход ее руководства в вопросе антироссийских санкций.

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада, и мы прекрасно понимаем, какой ценой и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это самое давление», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает сколько еще удастся оказывать сопротивление напору западных стран после отказа от введения санкций в отношении России, но «сербское руководство постарается продержаться как можно дольше». Он также подчеркнул, что теперь республика осталась совсем без союзников в окружении стран-членов НАТО.

Санкционное давление на Россию усилилось после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.