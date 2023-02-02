Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за отказа от антироссийских санкций

Сербия осталась без союзников на Западе в окружении стран – членов НАТО после отказа ввести санкции против России, заявил президент Александр Вучич, выступая в парламенте страны.

«Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России», — цитирует его РИА Новости.

Вучич отметил, что в современном мире невозможно функционировать в одиночку. Однако, по мнению главы государства, Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, а не по указке США, России или Евросоюза. Он также указал, что кризис на Украине разрастается в разновидность Третьей мировой войны, которая станет еще больше и тяжелее.

Президент Сербии убежден, что мировые державы не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь и «пространства для дыхания, жизни и для принятия решений». В качестве примера он упомянул свое участие в саммите ЕС — Западные Балканы в Албании осенью 2022 года, где его подвергли давлению из-за отказа поддержать антироссийские санкции Запада.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.