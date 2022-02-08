Песков заявил, что российские войска покинут Беларусь сразу же после окончания учений

Российские войска вернутся из Беларуси сразу после окончания запланированных военных учений. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что разговоров о том, что они могли бы там остаться на постоянной основе, никогда не велось.

«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях, и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — заверил Песков.

Он также подчеркнул, что во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона какие-либо конкретные даты вывода войск не устанавливались.

Ранее газета The Financial Times написала со ссылкой на источники, что Путин и Макрон договорились о снижении напряженности вокруг Украины. В частности, будто бы предполагался и вывод из Беларуси 30 тыс. российских военных, которые должны быть задействованы в предстоящих маневрах.

О проведении совместных учений на украинско-белорусской границе Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял еще в начале декабря 2021 года. Учения «Союзная решимость 2022» должны пройти с 10 по 20 февраля.